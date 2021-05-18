Москва, 18 мая, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Правительство России пока не планирует продлевать действие соглашений по ценам на сахар и подсолнечное масло, но реализация мер поддержки производителей будет продолжена. Об этом сообщил 18 мая министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Сахар

«Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены», — приводит его слова пресс-служба Минсельхоза.

Патрушев отметил, что министерство «рассчитывает на понимание участников рынка», а также на должный контроль со стороны региональных органов управления агропромышленного комплекса.

«Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и подсолнечное масло», — подчеркнул министр.

Напомним, срок действия соглашения о стабилизации цен на сахар, заключённого Минсельхозом и Минпромторгом с крупнейшими представителями рынка, истекает 1 июня 2021 года. Аналогичное соглашение по подсолнечному маслу прекратит действовать 1 октября 2021 года.