Амстердам, , 18:37 — REGNUM Главный тренер нидерландского футбольного клуба «Фейеноорд» Дик Адвокат подтвердил информацию, что 23-летний нидерландский фланговый полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль продолжит карьеру в клубе Эредивизи.

«У него не задалась карьера в России, но все прекрасно помнят его выдающиеся два сезона за «АЗ». Теперь у него будет шанс вновь продемонстрировать свою лучшую игру», — приводит слова Дика Адвоката Voetbal Zone.

Гус Тиль перешел в московский «Спартак» 5 августа 2019 года за 18 миллионов евро. Текущее соглашение нидерландца с «красно-белыми» рассчитано конца сезона 2022/23.

В прошедшем сезоне, выступая за «Фрайбург» на правах аренды, Гус Тиль принял участие в семи матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями.