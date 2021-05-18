Саранск, , 18:32 — REGNUM В Мордовии расследуют уголовное дело по чч. 3,4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении адвоката Коллегии адвокатов «Империя права» Адвокатской палаты республики и ее соучастницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, женщины с июля 2020 года по февраль текущего года путем обмана похитили деньги у четверых жителей республики. Для того, чтобы получить средства, женщины использовали вымышленный повод о болезни родственника, на лечение которого якобы и нужны были деньги. Причем трое потерпевших для оказания помощи взяли кредиты. Общая сумма хищений составила около 4 млн рублей. Средствами женщины распорядились по собственному усмотрению.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая адвокат была задержана. В этот же день задержали и ее соучастницу, которая ранее была объявлена в розыск.

СУ СКР по Мордовии разыскивает пострадавших от действий адвоката и ее сообщницы.