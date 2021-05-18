Москва, , 18:31 — REGNUM Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что главный тренер «красно-синих» Ивица Олич войдет в тренерский штаб национальной сборной Хорватии на Чемпионате Европы 2020.

Экс-футболист ЦСКА и «Баварии» Ивица Олич возглавил московский клуб в марте 2021 года, сменив на посту главного тренера Виктора Ганчаренко.

По итогам сезона Российской Премьер-лиги московский ЦСКА, набрав всего 50 очков, занял шестую позицию в турнирной таблице. Впервые за 20 лет «красно-синие» остались без еврокубков.

Под руководством Олича ЦСКА одержал лишь четыре победы в девяти матчах. «Красно-синие» терпели поражения от «Сочи» (2:1), «Локомотива» (3:0), «Спартака» (1:0) и «Динамо» (3:2).