Ростов-на-Дону, , 18:28 — REGNUM Серьёзных осложнений после прививки от коронавируса у жителей Ростовской области не выявлено, сообщил в ходе заседания регионального оперштаба 18 мая глава донского минздрава Юрий Кобзев.

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«На сегодняшний день значимых осложнений от вакцинации не зафиксировано. Всё, что проявляется, — это повышение температуры и легкое недомогание. Это всё прописано в инструкции к вакцинам, то есть это должно быть. У подавляющего большинства людей все проходит абсолютно без всяких побочных эффектов. Не было ни одного случая, о котором бы мы сообщали в Росздравнадзор», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время участниками прививочной кампании на Дону стали 379 530 человек. Обе дозы антиковидной вакцины получили 274 487 человек.

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