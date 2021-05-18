Киев, 18 мая, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Власти Украины не прогнозируют ажиотажа на рынке земли после его официального запуска 1 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Об этом заявил 18 мая министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если кто-то считает, что будет ажиотаж по поводу покупки и продажи земли — это не так, мы этого не прогнозируем», — заявил министр.

Лещенко отметил, что ситуация на Украине такова, что именно земля сегодня — это лучший банковский депозит собственника и актив, который постоянно растет в цене.

Вместе с тем, министр добавил, что государство создаст условия, чтобы упростить получение кредитов фермерами для покупки земли.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада Украины одобрила во втором чтении и в целом ключевой законопроект, необходимый для завершения земельной реформы, который разрешает продажу земли через интернет на электронных аукционах. Премьер Украины Денис Шмыгаль считает, что в течение ближайших 5−10 лет стоимость сельхозземли в стране может возрасти от 2 до 5 раз.