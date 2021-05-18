Кострома, , 18:40 — REGNUM В Костромской области устраняют последствия стихии, обрушившейся на регион вечером 15 мая. Ураганный ветер и смерчевые явления стали причиной падения около 2 тысяч деревьев и оставили без электроэнергии сотни населённых пунктов в 13 районах региона.

Уборка поваленных деревьев после урагана в Костромской области Https://adm44.ru

Есть и человеческие жертвы — в городе Кологриве упавшее дерево обрушилось на 15-летнего подростка. О последствиях и ущербе от стихии корреспондент ИА REGNUM поговорил с заместителем губернатора Костромской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Игорем Малякиным.

Игорь Малякин

Игорь Евгеньевич, предлагаю обратиться к цифрам. Сколько жилых домов, больниц и школ пострадали от стихии?

Игорь Малякин: Наибольший ущерб был нанесен Кадыйскому, Макарьевскому, Кологривскому и Нейскому районам. В общей сложности пострадали около 300 жилых домов. Серьёзные повреждения в сельской школе и больнице в Парфеньевском районе, больница в Кадыйском районе, поликлиника в Мантурово и спортивном зале в Макарьеве. На всех этих объектах пострадали кровли. Ещё около 40 объектов социальной сферы были повреждены незначительно. По этой причине закрыты 8 школ и 2 детских сада. Восстановление жилых домов уже происходит.

Проблемы после событий 15 мая возникли не только в Костромской области, но и у соседей — в Нижегородском регионе. Однако там энергоснабжение удалось восстановить уже к вечеру 16 мая. Сейчас 18 мая, и 7 тысяч костромичей остаются без электричества. В чём причина?

Игорь Малякин: В неудовлетворительной работе костромских энергетиков на уровне координаций действий. Сегодня «Костромаэнерго» была поставлена задача восстановить электроснабжение во всем регионе до конца дня.

Читайте также: https://regnum.ru/news/accidents/3271130

По официальной информации из-за разгула непогоды пострадал один человек — 15-летний подросток в Кологриве. Это единственная жертва стихии?

Игорь Малякин: Гибель у нас одна. По данным департамента здравоохранения в медицинские учреждения региона обратились ещё около 10 пострадавших. Есть психологические травмы. Физические повреждения у этих людей несерьезные, насколько я знаю до переломов дело не дошло.

Были ли замечены факты обострения криминальной обстановки в районах, оставшихся без связи?

Игорь Малякин: Нет, таких инцидентов не зафиксировано. Полиция работала, было патрулирование.

Главный вопрос сейчас - цена проблемы. В какую сумму обойдётся восстановление Костромской области после стихии?

Игорь Малякин: Ущерб ещё подсчитывается. Но около 40 миллионов рублей из резервного фонда администрации зарезервировано в основном для восстановления учреждений социальной сферы. Костромичи, которые застраховали жилье, получат компенсации от страховых компаний. Те, кто не застраховал дома, получат помощь от региона. Муниципалитеты подготовят документацию на этот счёт и направят в администрацию региона.

Сможет ли часть районов решить финансовые проблемы в этой части самостоятельно?

Игорь Малякин: На районы сегодня ложится большая нагрузка. Администрацией принято решение что всем будет оказана помощь.

Придётся обращаться за помощью к правительству России?

Игорь Малякин: Сейчас мы знаем только примерные цифры ущерба, они могут быть больше. На данный момент администрация собирает пакет документов, чтобы направить его в правительство.

Сколько времени уйдёт на полное устранение последствий?

Игорь Малякин: Думаю, в течение месяца все будет сделано.

Какие выводы сделали региональные власти из этой ситуации?

Игорь Малякин: Проведена работа над ошибками. Принят ряд управленческих решений касательно глав муниципальных образований, взаимодействия между различными отраслями и ведомствами. Речи об увольнениях районных глав нет. Но мы видим, что их необходимо учить тому, как вести себя в чрезвычайной ситуации, как строить работу.

Спасибо за разговор, Игорь Евгеньевич.

Читайте ранее в этом сюжете: Электроснабжение в Костромской области обещают восстановить к вечеру