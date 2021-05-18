Скопье, , 18:35 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 18 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 2704 образцов в стране выявили 83 носителя коронавируса. Еще 259 человек выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 154 804 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5232 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой почти в два раза больше, чем у этой страны.

За последние сутки в стране скончались два пациента с диагнозом COVID-19. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 146 302 пациента выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 3270 человека.

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