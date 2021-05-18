18 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Центробанк, скорее всего, уже в курсе положения дел всех участников рынка, хотя до 1 июля еще полтора месяца. И то-то и оно, что надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам вводятся к окончанию сроков послаблений, так же как и банки смогут за это время активно нарастить свои кредитные портфели.

Галина Смирнова, , 19:18 — REGNUM «Вчера» Центробанк России волновала стабильность финансовых рынков, сегодня он обеспокоен высокой долговой нагрузкой граждан. Хотя прошло не так много времени с начала этого года, когда регулятор финансового рынка называл полуторапроцентный рост доли просроченных кредитов некритичным. В феврале издание «Известия» сообщало о том, что ряды злостных неплательщиков по займам пополнились на 2,4 млн человек. Всего в 2020 году приставы рассмотрели 12,9 млн дел о взыскании кредитной задолженности. Сумма долгов в результате судебных решений о взыскании долгов в пользу банков за год увеличилась незначительно — на 100 млн рублей, составив 2,7 млрд. Эксперты, в отличие от ЦБ, выражали далекие от оптимизма точки зрения, говоря о том, что реальную картину последствий пандемийного 2020 года только предстоит увидеть, в том числе по причине того, что рост количества производств, находящихся в работе у сотрудников ФССП на тот момент, произошел в первую очередь за счет тех, кто перестал обслуживать кредиты еще в 2019 году. Между тем регулятор отмечал, что держит «руку на пульсе»: по его данным, прирост потребительских кредитов в 2020 году составил всего 9,2%, что существенно ниже показателя 2019 года (20,9%), мол, на фоне всех пандемийных неопределенностей банки сами снизили долю одобряемых займов, как и сами граждане стали относиться к новым обязательствам осто­рожно. Однако, может, сам по себе показатель по мерилам регулятора и невысок, но не все экономические риски остались далеко позади: чего стоят сюрпризы с ростом цен, обусловленным мировым рынком. Теперь же, выступая в Госдуме, как пишет издание «Коммерсант», зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что долговая нагрузка населения находится на исторически высоком уровне, а кое-где можно и вовсе говорить о «пузырях», подчеркнув при этом, что быстрый рост долговой нагрузки наблюдается в этом году.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Чтобы вернуться к докризисной ситуации, по словам Юдаевой, регулятор решил повысить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Напомним, что 1 июля 2021 года — своего рода памятная дата для российского финансового рынка. Так как именно до этой обозначенной даты его профучастники могли пользоваться введенными регулятором послаблениями. Центробанк, скорее всего, уже в курсе положения дел всех участников рынка, хотя до 1 июля еще полтора месяца. И то-то и оно, что надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам вводятся к окончанию сроков послаблений, так же как и банки, смогут активно нарастить свои кредитные портфели за это время. В марте, как указывает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Эквифакса», граждане взяли в кредит рекордную сумму: объем потребительских займов за месяц достиг 340 млрд руб. Отставать от темпов марта финансовые организации, судя по всему, не планируют. Правда, в качестве причин эксперты ссылаются на желание заемщиков успеть взять кредиты по более низким ставкам.

Как пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле уровень одобрения заявок на розничные кредиты в российских банках составил 37,1%, что является максимумом с докризисного июня 2019 года. Стоит подчеркнуть, что эксперты НБКИ отражают показатель доли от общего числа обращений за кредитами, по которым клиентам не было отказано в займе: по сравнению с мартом в апреле уровень одобрения заявок по всем видам кредитов вырос на 1 процентный пункт, а с февралем — на 2,2 п.п. Наиболее заметный прирост доли одобрения заявок отмечен в автокредитовании: в апреле были одобрены 43,9% обращений за новыми ссудами, что на 2,9 п.п. больше уровня марта. Тогда как уровень одобрения ипотеки снижается: в прошедшем месяце банки одобрили 62,5% заявок. Издание, в свою очередь, указывает, что заметное ускорение розничного кредитования регулятор зафиксировал с началом весны: в марте темпы роста составили 1,9%, почти вдвое выше февральских значений, подчеркивая, что банки снова стали заигрывать с высокомаржинальным кредитованием. В последние месяцы, как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, банки снижают «планку отсева заемщиков».

Отделение банка Дарья Драй © ИА REGNUM

С одной стороны хорошо, что заемщики могут удовлетворить свою нужду или желания через банки, куда хуже, если пойдут перекредитовываться в микрофинансовые организации, но в целом любой кредит сегодня поддерживает экономику, повышая спрос в какой-то сфере, но «завтра» снижает этот спрос в других сферах. Но, возможно, это в совокупности с будущим повышением ключевой ставки позволит в том числе сдержать дальнейший рост инфляции. Впрочем, есть мнение, что это заемщики пытаются «обхитрить» инфляцию. Как отметил РБК старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, заемщики торопятся занять деньги по причине более низких ставок в преддверии их повышения в целом по рынку, а также по причине повышенных инфляционных ожиданий, предпочитая занять сейчас и купить «товар», пока он не подорожал. Скоро увидим, кто кого «обхитрил», рынок заемщиков или заемщики рынок.