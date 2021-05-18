Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM К отказу от бумажного документооборота и переходу к электронному нужно быть готовыми, заявил 18 мая на Петербургском международном юридическом форуме 9 ¾: вакцинация правом глава ФНС РФ Даниил Егоров.

Егоров «Мы должны быть готовы к тому, что рано или поздно произойдёт отказ от бумажного документооборота. Внедрение электронного документооборота может стать одной из самых фундаментальных вещей для перехода в сервисную электронную экономику».

Отметив, что для любого государства выгодно снизить «издержки, связанные с взиманием налогов», чиновник заявил, что «электронный документооборот даёт невероятные возможности».

Он добавил, что ФНС, возможно, придёт к принципу self-assessment в налогах. При этом в конечном итоге произойдёт отказ от принципа самоначисления. С компаний нужно снять издержки, связанные с работой по начислению налогов, «чтобы они занимались своим делом, а налоговые органы — своим».