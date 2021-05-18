Инсарский район, , 18:20 — REGNUM В Мордовии по итогам проверки факта закупки жилья для детей-сирот возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что в 2020 году администрация Инсарского района заключила муниципальный контракт на покупку однокомнатной квартиры для предоставления детям-сиротам или лицам, оставшимся без попечения родителей. По версии следствия, муниципальный контракт был заключен по завышенной цене, на средства контракты можно было приобрести не менее двух квартир.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также причастных к совершению преступления лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте прошлого года министр образования республики Галина Явкина говорила, что для обеспечения жильем всех детей-сирот в регионе необходимо 1,2 млрд рублей. При этом в 2020 году на эти цели планировалось направить лишь 45 млн рублей, обеспечив жильем только 34 нуждающихся человека.

На тот момент в жилье нуждались 934 жителя Мордовии.