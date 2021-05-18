Москва, , 18:14 — REGNUM Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) считает необходимым разграничить понятия «детского туризма» и «детского отдыха», так как сегодня из-за этого может произойти путаница в программе кэшбека.

Напомним, что в апреле на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент России Владимир Путин предложил ввести программу туристического кэшбека для детей и молодежи. В начале мая в Государственную Думу был внесен законопроект о детском и студенческом туризме, благодаря которому предполагается дополнить нормативно-правовую базу, усовершенствовав определение детского туризма, в котором будет конкретизирован возраст туристов, направления данного вида туризма, а также обеспечение безопасности. Кроме того, законопроект закрепит возможность компенсации родителям 50% стоимости детских путевок.

Эксперты ОСИГ считают необходимым разграничить понятия «детский отдых» и «детский туризм», так как сегодня путаница и подмена понятий возникают повсеместно, как на региональном, так и на федеральном уровне.

«К сожалению, даже на законодательном уровне нет понимания в терминологии «детский туризм», куда относятся экскурсионные путешествия с использованием различных видов транспорта и активные виды туризма: походы, сплавы и т.д. и «детский отдых», связанный с пребыванием детей на одном месте с целью оздоровления, т. е. лагеря. Программа федеральной поддержки детского отдыха прекратилась более 10 лет назад, результатом чего стала потеря почти половины детских учреждений, которые простаивают или были заброшены и уничтожены. Сейчас программа детского отдыха восстанавливается за счет кэшбека и за счет поддержки органов власти, но для ее системного решения нужны серьезные инфраструктурные и административные решения. При этом детский туризм как понятие не употребляется и не поддерживается», — отмечает вице-президент, исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.

Эта путаница в очередной раз нашла отражение в программах кэшбека на лагерный отдых детей, который в настоящее время и так финансируется из различных источников.

«Очень ждали кэшбэка на детские путешествия, но получили на отдых. Отдых в отличие от путешествий достаточно хорошо и до этого субсидировался из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в Санкт-Петербурге по сертификату на детский лагерь каждому ребёнку компенсируется 21 500 рублей. Детские путешествия, к сожалению, не субсидируются в регионах совсем», — прокомментировал ситуацию генеральный директор группы компаний Петротур (Санкт-Петербург) Игорь Мазулов.

«Согласно пункту 5.3.1.5 «Положения о Федеральном агентстве по туризму» Ростуризм разрабатывает и организует реализацию комплекса мер по организации экскурсий и путешествий для обучающихся в общеобразовательных организациях. Ростуризм ведёт федеральный реестр туроператоров, занимающихся данными видами туризма. Но в 132-ФЗ нет таких понятий. Госрегулирование и формирование детских лагерей осуществляет Министерство просвещения Российской федерации. Финансирование лагерей также входит в компетенцию Минпроса. Программа кэшбэка по детским лагерям попала почему-то в Ростуризм, таким образом, лагерный отдых детей получил двойное финансирование со стороны государства как через Минпрос, так и Ростуризм. Предполагаемые поправки в 132-ФЗ лишь усугубляют участь детского туризма, объединяя его с детским отдыхом и оздоровлением. Детские экскурсии и путешествия содержатся в полномочиях Ростуризма п.5.3.1.5 Положения, но в 132-ФЗ данные понятия отсутствуют», — сообщила председатель Комитета по развитию внутреннего и въездного туризма ОСИГ Татьяна Козловская.

Она также добавила, что Комитет неоднократно поднимал вопрос о разграничении понятий «детский туризм», куда относятся экскурсии и путешествия с использованием различных видов транспорта, и «детский отдых», связанный с пребыванием детей на одном месте с целью оздоровления — это детские лагеря.

«Путаница и подмена понятий привели к тому, что Ростуризм объявил о программе кэшбека на детские лагеря, относящиеся к компетенции Министерства просвещения, а детские экскурсии и путешествия, относящиеся к Ростуризму, остались совсем без государственной поддержки» — добавила Татьяна Козловская.