Нью-Дели, , 19:00 — REGNUM В Индии за последние 24 часа зафиксировано около 263 533 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает CNN.

Тропа сквозь снежные стены © Айтен Юран

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в Индии 25,2 млн. Таким образом, на Индию приходится 15% заражений во всем мире.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 4 329, что стало новым рекордом с начала пандемии. Общее число смертей от последствий коронавирусной инфекции перевалило за отметку в 278 719.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в Индии распространено 184,4 млн доз вакцины от COVID-19.