Киев, , 18:13 — REGNUM Верховная рада Украины на заседании 18 мая отправила в отставку главу минздрава страны Максима Степанова.

За это решение проголосовали 292 народных депутата при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что фракция «Слуга народа» отдала за отставку министра всего 203 голоса, так что уволить чиновника было возможно только при поддержке других фракций и депутатских групп.

Напомним, что Степанов отказался писать заявление об отставке по собственному желанию, как это сделали министр экономики и министр инфраструктуры. После этого премьер Украины Денис Шмыгаль внёс в Раду официальное представление на увольнение министра. Главной причиной для увольнения чиновника называли провал вакцинации против коронавируса. Предполагается, что новым министром здравоохранения Украины станет нынешний главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.