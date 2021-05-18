18 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Отношение к абортам давно уже стало не более чем маркером «свой-чужой» при идентификации принадлежности к лагерям политического поля любой исторически христианской страны. Обезлюживание которых приобретает лавинообразный и, похоже, окончательный характер.

Андрей Сафонов, , 20:24 — REGNUM С 13 по 15 мая в Москве проходил благотворительный форум, организованный Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви. В обращении к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению патриарх Кирилл призвал женщин, не готовых воспитывать детей и желающих сделать аборт, вместо того отдать их Русской православной церкви.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если женщина хочет сохранить свое дитя, в церкви ей обязательно помогут (причём — вне зависимости от гражданства, этнической и религиозной принадлежности матери и отца ребенка — Прим.). Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком. Наоборот — будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству», — сказал патриарх.

Как сообщил с открытия форума ТАСС, на материал которого ссылаются многочисленные информационные агентства мира, включая израильский NEWSru.com, в настоящее время РПЦ реализует более 4,5 тыс. проектов и инициатив. Среди них свыше 350 домов милосердия, 77 приютов для беременных и матерей с детьми, 218 центров гуманитарной помощи, более 60 приютов сестринского ухода за одинокими пожилыми людьми, более 400 проектов помощи людям с инвалидностью, более 200 структур помощи наркозависимым, более 90 православных приютов для бездомных.

Примечательно, что по смежной теме телеграм-канал весьма традиционалистской направленности под названием «Движение Сорок Сороков» благосклонно ссылается на своего вроде как «оппонента» — телеграм-канал «Мюсли Лаврова». Который произвёл на свет контент, вполне удовлетворяющий противников абортов. Коих оказалось 68% из весьма репрезентативного количества — 4969 — проголосовавших.

«Вы за аборты или против?», по данным телеграм-канала «Мюсли Лаврова», %

ТК «Движение Сорок Сороков» пишет 4 мая: когда мы вчера заметили на канале «Мюсли Лаврова» этот опрос, то расклад в голосах был 54/46 в пользу абортов. После репоста в нашем канале расклад стал таким (как на диаграмме). Мы это пишем к тому, что только приход во власть традиционалистов может изменить ситуацию с вымиранием русского народа, которое ни деньгами, ни завозом мигрантов не остановить.

Следует заметить, что аборты вошли в обиход российского, вернее — советского общества вскоре после «Великой Октябрьской» революции. В этой связи уместно обратиться к такому неожиданному источнику, как международный мужской журнал «Maxim» («Максим»), а вернее — к публикации от 9 декабря прошлого года автора Андрея Дубровского «Великая сексуальная социалистическая революция».

Когда большевики после Октябрьской революции выкидывали старый мир на помойку, «буржуазное» отношение к любви и сексу выносили в первых рядах. Даже сегодня, после сексуальной революции 1960-х годов, сексуальное законотворчество большевиков выглядит скандально.

Уже 19 декабря 1917 года, сразу после революции, выходит декрет Ленина «Об отмене брака» и упраздняется наказание за гомосексуализм. Женщине предоставляется «полное материальное, а равно и сексуальное самоопределение», «сексуальный союз» (второе название — «брачный союз») можно было как легко заключить, так и легко расторгнуть. А к концу Гражданской войны, в 1920 году, легализуют аборты.

Иллюстрация из публикации журнала Maxim «Великая сексуальная социалистическая революция» от 9 декабря 2020 года

В том числе и по упомянутой выше причине отношение к абортам и интимной жизни в целом в российском постсоветском обществе остаётся весьма и весьма либеральным. Что наглядно демонстрирует и анонимная социология, в частности от телеграм-канала «Политические опросы», на странице которого идёт опрос на тему «Аборт это убийство?» (на 17:13 МСК — 5289 респондентов; опрос продолжается).

Результаты опроса «Аборт это убийство?», по данным телеграм-канала «Политические опросы», %

Похоже на то, что тема повышения рождаемости и всё, с ней связанное, крепко взяло за живое, то есть — оставшееся ещё пока живое в пока ещё наших городах и весях.

Как сообщает телеграм-канал «Новости на каждый день», в городе Елецке после появления этого плаката (см. ниже) количество абортов уменьшилось на 30%. В том числе у «проблемных мам» и мигранток.

Плакат в городе Елецке Телеграм-канал «Новости на каждый день»

Выступление патриарха Кирилла на благотворительном форуме в целом было направлено на поддержку семьи и традиционных духовно-нравственных ценностей. Но только на этот раз подход был более жёстким и всеобъемлющим: Святейший также фактически потребовал более неформального и активного государственного участия в деле народосбережения. А по сути — «Второго фронта» нашей, возможно — последней на этот раз, войны за — пока ещё — нашу землю. И не только и столько с врагом «внешним и внутренним», но и со всем багажом страстей наших.

18 мая сего года второе чтение в Госдуме прошли поправки, направленные на поддержку семьи и беременных женщин, а также регулирующих оплату больничных. Эти изменения, о которых говорил президент в своем послании Федеральному собранию, станут ещё одной основой, на которой формируется (возможно, хочется верить) возрождение нашего народа. Не дать ему заглохнуть в бюрократической трясине — задача уже самой нации.