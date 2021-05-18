18 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Председатель партии «Родина», депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв уже несколько недель совершает своеобразное «предвыборное турне» по российским городам. Он уже посетил Тверь, Псков, Великий Новгород и Великие Луки, Порхов и Опочку.

Владимир Синицын, , 18:39 — REGNUM При этом, что интересно, как правило, встречи Журавлева на местах начинаются не с пресс-конференций или заседания местного партийного актива, а с выхода к самым обычным гражданам. Парламентарий заходит на городские рынки и начинает разговаривать с людьми.

Что депутат Госдумы может узнать на обычном рынке в глубинке? © ИА REGNUM

Так было в Великом Новгороде, где Журавлев провел встречу с новгородцами на Сельскохозяйственном рынке, так было и во Пскове, где он посетил местный рынок. С аналогичного визита Журавлева началась его серия встреч в Великих Луках. Само это настойчивое желание политика попасть в первую очередь на рынок, а уже потом — встречаться с гражданскими и партийными активистами — только на первый взгляд выглядит забавно. Поскольку на самом деле позволяет Журавлеву пообщаться с самыми обычными и не самыми состоятельными гражданами, которых в стране большинство, в, пожалуй, абсолютно непринужденной и свободной обстановке.

Что депутат Госдумы может узнать на обычном рынке в глубинке? © ИА REGNUM

И это работает, поскольку во многом о проблемах того или иного региона, а то и конкретного города политик узнает именно оттуда, от простых людей с рынков. Которые в такой, понятной для себя атмосфере совершенно не стесняются общаться с парламентарием и говорить о своих проблемах.

А дальше Журавлев уже вводит и эти тезисы в актуальную политическую программу «Родины» и по стране в целом, и по конкретным регионам. Что в общем-то делает программу этой партии максимально аутентичной и понятной для большинства населения страны. Потому, что эту программу во многом само это население Журавлёву и излагает.

Потому, например, в Великом Новгороде политик после встречи с потенциальными избирателями на рынке сначала посетил Кремль и возложил цветы к Вечному огню, а потом провел встречу с партактивом и общественностью, на которой обозначил проблемы региона: низкую заработную плату, многочисленные жалобы жителей на отсутствие капитального ремонта жилья, резкое падение качества медицинского обслуживания в городе и области, ну, и естественно, отсутствие авиасообщения, которое жителям региона обещают уже много лет и далеко не первый губернатор.

Во Пскове лидер «Родины» после рынка встретился с представителями фонда «Дети — наше будущее» и в рамках этой встречи заявил, что «сейчас в приоритете решение проблемы с выплатами за ребёнка, с которыми очень большая бюрократическая проволочка. Из-за нехватки денег многие мамы в многодетных семьях стремятся выйти на работу и отдать малышей в ясли. В Пскове сделать это проблематично: вопрос с наличием мест стоит остро». И заявил, что «Родина» уже работает над решением этой проблемы. Затем была встреча уже с представителями псковского областного отделения Российского фонда помощи детям, на которой Журавлев поблагодарил волонтеров фонда за активную работу и заявил: «Будем расширяться. Будем помогать. Такие хорошие инициативы надо поддерживать».

Что депутат Госдумы может узнать на обычном рынке в глубинке? © ИА REGNUM

К слову, ранее, на встрече с общественниками и партийным активом в Твери лидер «Родины» также поднимал тему социальных пособий семьям: «В Твери — коллапс с выплатами детских пособий. Вы наверняка читали и видели: социальные сети гудят, ведь выплаты матерям приходят с запозданием на месяц, а то и больше».

В Твери, впрочем, парламентарий обратил внимание на целый комплекс проблем, от экологии до ЖКХ: «Тверь рушится. История рушится. Мне обидно до слез за ваш город, а вашим властям все нипочем. Речной вокзал рухнул, его руины стоят за глухим забором с 2017 года. ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры) опубликовало список объектов, требующих срочной реставрации… В апреле этого года обрушилась стена общежития на улице Спартака (казармы Берга) — объект культурного наследия, где до сих пор люди живут. Чуть позднее — обрушилась часть ограждения набережной Афанасия Никитина. В лесах стоит здание Драмтеатра, с которого осыпается лепнина и штукатурка». Впрочем, и в Твери парламентарий заверил жителей: «Тех перемен, что сейчас происходят в регионе и в городе, — недостаточно. Здесь, в Твери, и в целом по стране мы будем продолжать бороться за права наших граждан».

В Опочке Псковской области с жителями и активистами лидер «Родины» говорил уже о проблемах информирования по льготам и проблемах дорог в городе, а точнее, этих дорог частичного отсутствия, особенно в смысле пешеходной части. И отметил, что по этим поводам сделает депутатский запрос, «а если потребует ситуация, — то и запрос в прокуратуру».

Собственно, турне Алексея Журавлева в каждом регионе и в каждом городе, который он посещает, выглядит примерно одинаково: сначала это посещение какой-то площадки, где депутат может непосредственно пообщаться с обычными гражданами и выслушать их проблемы. Затем — визит к культурно-историческим памятникам, будь то Вечный огонь или, например, православный храм. После — встреча с гражданскими активистами и активом партии с изложением самых острых проблем региона, о которых Журавлеву рассказали сами граждане. Ну, и очевидный посыл — эти проблемы решать как на федеральном, так и на региональном уровне.

И, кажется, пока этот метод себя оправдывает. Как минимум на уровне понимания депутатом Государственной думы особенно острых проблем того или иного региона, а то и отдельного города.