18 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В Ивановской области и за её пределами обсуждают скандал, в котором могут быть замешаны высокопоставленные жители региона, жертвами которых стали дети – воспитанники местного интерната.

Зоя Емельянова, , 19:10 — REGNUM В Ивановской области и за её пределами обсуждают скандал, в котором могут быть замешаны высокопоставленные жители региона и дети — воспитанники местного интерната.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Сироты (фрагмент). 1885

18 мая телеканал «Рен-ТВ» со ссылкой на источник сообщил о возбуждении уголовного дела по фактам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении детей, обучавшихся в одном из интернатов в Ивановской области.

Об этом: При расследовании дела Меня в Ивановской области нашли банду педофилов

В деле уже есть два фигуранта — экс-директор Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без опеки, и известный в регионе деятель культуры, также работавший с детьми. Оба они на данный момент задержаны и уже отправлены под арест. Интерес этому делу придаёт то, что, по данным СМИ, факты о растлении несовершеннолетних были выявлены в ходе расследования уголовного дела в отношении экс-губернатора Михаила Меня, которое как раз накануне было закрыто в связи с истечением срока давности.

Речь идёт о событиях десятилетней давности, потерпевших сейчас устанавливают следователи. С двумя из них журналисты поговорили и выяснили шокирующие подробности. Так, бывшая воспитанница интерната рассказала, что с 13 лет ездила на дачу к бывшему замдиректора детского музыкального театра. Дети из интерната, по рассказам девушки, вскапывали, пропалывали огород — за деньги и мороженое, на этой же даче, по словам бывшей воспитанницы интерната, она подвергалась сексуальному насилию. Когда же она забеременела, то руководство интерната, медики были в курсе ситуации, но ничего не сделали. У девушки тогда случился выкидыш.

Михаил Мень (сс) Dmitry Rozhkov

«История, от которой волосы встают дыбом. В Ивановской области следователи вскрыли целое сообщество предполагаемых педофилов, которые использовали для своих утех малолетних воспитанников местной школы-интерната. Нынешние и бывшие ученики интерната рассказали, что их растлевали весьма высокопоставленные чиновники. Сейчас следователи проверяют рассказы детей на достоверность, ищут других пострадавших от действий вип-педофилов», — сообщил телеграм-канал «112».

"И хоть задержание экс-директора интерната стало для кого-то удивлением, однако слухи вокруг его персоны ходили уже давно. Сами потерпевшие рассказали следователям на допросе (спустя 10 лет после произошедшего), что их регулярно запугивали и уверяли, что происходящее в порядке вещей, но они не должны никому об этом рассказывать», — сообщает тот же канал.

Шокирующие новости получили широкое обсуждение в соцсетях — большинство пользователей не смогли подобрать цензурных выражений для описания своего отношения к ситуации.

«И эти мрази еще живут на белом свете, и даже не в тюрьме…» — написал Дмитрий Г.

Многие пользователи требуют возвращения смертной казни за преступления против детей.

«Только смертная казнь…» — написала Наталья К.

«Бедные дети», — сочувствуют жертвам педофилов другие пользователи.

В то же время нашлись пользователи, которые усомнились в достоверности сообщений СМИ.

«Странная история, высосанная из пальца», — написал один из пользователей. «Как наш народ быстро клюёт на любые новости, смешно», — добавляет тот же комментатор.

Следственный комитет Sledcom.ru

«В данном случае не вижу ничего смешного, так же как и называть это «любые новости», — тут же ответили ему в комментариях.

«А вы считаете, что обижают здоровых мужиков? Даже не только писать, читать об этом противно… эти твари берут от жизни все, что хотят. Нелюди», — добавила Екатерина С.

«Тоже, наверное, отпустят за истечением срока давности, скоро, наверное, статья появится для них — «Непреодолимая тяга к несовершеннолетним», как и ко взяткам, не хотели, но никак не могли себя перебороть», — предполагает Михаил В.

«От сытости не знают, чем им заняться. Я думаю, что там задействованы «большие» люди, если столько времени эти сволочи спокойно жили… прикрывали их», — уверена Екатерина С.

«Любой педофил, если его преступление доказано, должен сидеть пожизненно, независимо от должности и партийной принадлежности», — уверен Иван Б.

«Как теперь они будут отмазываться и что им будет, демонам таким? Или замнут, как обычно?» — написал Роман З.