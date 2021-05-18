Киев, , 18:06 — REGNUM В НАТО в настоящий момент обсуждают с властями Украиной возможную отправку группы экспертов по борьбе с «гибридными угрозами», сообщила 18 мая вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Согласно информации пресс-службы правительства, Стефанишина в Брюсселе провела переговоры с Дэвидом ван Уиллом, помощником генсека по вопросам новейших безопасности вызовов.

«Мы обсудили предложение отправить в Украину группу поддержки для борьбы с гибридными угрозами, оказывать помощь по конкретным вопросам. Мы приветствуем этот шаг. Поскольку Украина постоянно является целью гибридных атак, мы очень заинтересованы в обмене опытом с НАТО по эффективному реагированию на них», — сообщила вице-премьер.

В пресс-службе напоминают, что Стефанишина совершает рабочий визит в Брюссель 18−20 мая — в рамках визита предусмотрен ряд двух‑ и многосторонних встреч на высшем уровне с представителями евроинститутов и штаб-квартиры НАТО.

ИА REGNUM напоминает, что в МИД Украины накануне призвали прекратить шум вокруг предоставления стране плана действий по членству (ПДЧ) НАТО на ближайшем саммите альянса, отмечая, что поднявшаяся вокруг этого вопроса в последнее время шумиха фактически заставила альянс «заморозить» сотрудничество.