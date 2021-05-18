Магнитогорск, Челябинская область, , 18:05 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области сотрудница отдела полиции «Правобережный» осуждена за служебный подлог. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, женщина будучи дознавателем, внесла в материалы двух уголовных дел сведения о о якобы производстве процессуальных действий и об участии в них адвоката.

Оперативное сопровождение этого уголовного дела вели сотрудники управления собственной безопасности регионального главка МВД. Суд назначил гражданке два с половиной года условно и на такой же срок лишил её права занимать должности в правоохранительных органах.