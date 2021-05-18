Москва, , 18:05 — REGNUM Во вторник, 18 мая, стартовал прием заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ. Её организатором выступает платформа DOBRO.RU. Цель Ппремии — поддержка социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Премия посвящена достижению национальных целей развития России до 2030 года и состоит из четырёх треков: «Волонтёры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и «We arе together». Победители получат гранты до 2,5 млн рублей, общественное признание, возможность участия в образовательных программах, продвижение своих проектов и не только. Подать заявку можно на сайте премии — премия.мывместе.рф до 5 июля. В 2020 году проведение премии поддержал президент России Владимир Путин.

В Парке Горького на неформальной встрече с участием волонтеров, СМИ и бизнес-сообщества прошла презентация Международной премии #МЫВМЕСТЕ и дан старт заявочной кампании. Подать заявку на участие в Премии могут физические лица от 14 лет и представители организаций. Заявки на участие принимаются на сайте Премии до 5 июля по 4 трекам: «Волонтёры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и «We arе together». Максимальное число заявок от участника — четыре: по одной на каждый трек. В зависимости от трека, заявка должна содержать информацию об участнике, проектах, их целях и результатах или о предлагаемом контенте. В треке участнику нужно выбрать номинацию, которая соответствует заявке. О треках Премии гостям рассказали добровольцы, которые лично помогали медикам в красной зоне, развивали медиаволонтерство и представители бизнеса, которые развозили врачей и обеспечивали их всем необходимым в регионах.

«Важной нравственной победой стало то, что участники #МЫВМЕСТЕ со спадом пандемии сказали, что движение продолжается, потому что всегда будут возникать новые вызовы. Те, кто бескорыстно помогают другим, конечно, делают это не ради вознаграждения, но справедливость должна быть. Россия имеет моральное право объявить Международную премию #МЫВМЕСТЕ, где победителями могут стать люди со всего мира, которые своим примером показали, что в сложной ситуации они готовы свои силы, свое сердце, свою душу отдавать для помощи другим. Люди встают плечом к плечу и смело встречают внешние обстоятельства. В этом наш культурный код, который позволит справиться и с пандемией, и любой другой проблемой», — отметил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Премия родилась в пандемию. Это важно не из-за пандемии, а потому что перед нами стоят большие задачи. И частью реализации этих национальных целей может стать каждый, может стать движение #МЫВМЕСТЕ. Я надеюсь, что на платформе DOBRO.RU, где уже зарегистрировано большое количество организаций, мы сможем объединить эту коммуникацию и понять, каков наш настоящий вклад в достижение амбициозных стратегических задач, которые нам нужно вместе решать. Мы с вами помогали в пандемию, а теперь нам нужно решать вопросы укрепления здоровья. Мы помогали пожилым, а теперь нам нужно увеличить продолжительность жизни. Я могу продолжать этот список и знаю, что многие из вас, НКО, волонтерские движения являются не просто участниками, а теми, кто руками, головой, душой и сердцем реализует свои маленькие цели, которые потом обретают большую национальную цель и становятся тем, в чем нуждается наша страна», — рассказала журналистам заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Премия #МЫВМЕСТЕ — это продолжение акции с одноименным названием, в результате которой помощь получили более 6 млн человек. Она посвящена лидерам социальных изменений, тем, кто делает хорошее для страны и своих городов. Тем, кому просто не все равно. Мы хотим поддержать инициативы предпринимателей, волонтеров, НКО, и журналистов, которые освещают социальные проблемы. Уверен, что те проекты, которые они реализуют, изменят в лучшую сторону качество жизни. Победители Премии получат гранты. Общий фонд премии — 90 млн руб. Для многих важна реклама, чтобы об их проектах узнала страна, написали СМИ. Люди должны видеть, на кого нужно быть похожим, что такое хорошо, а что такое плохо», — рассказал основатель портала DOBRO.RU и председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Заочная оценка работ, полученных в результате заявочной кампании, пройдёт с 6 июля по 1 августа — эксперты выберут полуфиналистов. Полуфиналы Премии пройдут на Окружных Добро. Фестивалях #МЫВМЕСТЕ со 2 августа по 1 октября. Проекты и работы финалистов оценят россияне с помощью народного голосования, а также члены жюри с 15 октября по 5 ноября. Победителей объявят 5 декабря на Международном форуме #МЫВМЕСТЕ.