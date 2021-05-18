Владимир Киберов, 18 мая 2021, 21:06 — REGNUM Международным энергетическим агентством (МЭА) опубликована Дорожная карта развития Мирового энергетического сектора, разработанная по заказу правительства Великобритании в качестве предварительного плана декарбонизации мировой энергетики для климатической конференции COP26, которая пройдет в Глазго в ноябре 2021 года. Об этом сообщил информационный портал ENERGYVOICE.COM 18 мая 2021 года.
В дорожной карте четко декларируется, что не следует больше разрабатывать новые нефтяные и газовые месторождения, если международный энергетический сектор хочет достичь нулевых выбросов к середине XIX века. Несмотря на это, правительство Великобритании возобновило выдачу лицензий на разведку новых месторождений нефти и газа, демагогически оправдывая это внедрением новой системы контроля, которая обеспечит более тщательную проверку поступающих заявок на разведку новых месторождений.
Чарли Кроник, старший советник по климату Greenpeace в Великобритании, так оценил ситуацию с дорожной картой МЭА:
На это директор OGUK (Торговой ассоциации нефти и газа Великобритании) по устойчивому развитию Майк Толен заявляет, что прекращение инвестиций в нефтегазовую отрасль, как это ни парадоксально звучит, станет «серьезным препятствием» для перехода к зеленой энергетике. Майк Толен отметил, что в случае Великобритании это увеличит зависимость от импорта и нанесет ущерб компаниям, чей опыт необходим для разработки низкоуглеродных технологий.
В соответствии со сценарием дорожной карты МЭА к 2050 году ископаемые виды топлива составляют чуть более одной пятой от общего объема энергоснабжения по сравнению с почти четырьмя пятыми сегодня. Поставки нефти и газа будут все больше концентрироваться у небольшого количества производителей с низкими издержками. Доля ОПЕК в значительно сокращенных мировых поставках нефти вырастет с 37% в настоящее время до 52% в 2050 году, что станет абсолютным рекордом в истории нефтяного рынка. Предполагается, что спрос на нефть упадет с примерно 90 млн баррелей в день в 2020 году до 24 млн в 2050 году, а спрос на природный газ — с 3900 млрд кубометров до 1700 млрд. Остальное ископаемое топливо будет использоваться в производстве неэнергетических товаров, таких как пластмассы, на заводах, оборудованных системой улавливания углерода, а также в секторах, где нет вариантов технологий с низким уровнем выбросов.
МЭА признаёт, что этот сценарий представляет собой «явную угрозу для доходов нефтяных и газовых компаний», но при этом он также создаёт некие новые возможности и для нефтегазовой отрасли. Так, ресурсы и опыт нефтегазовых компаний «хорошо сочетаются» с некоторыми новыми технологиями, необходимыми для сокращения выбросов в тех секторах, где сокращение выбросов является сложной задачей. Они особенно хорошо подходят для улавливания, использования и хранения углерода, водорода, биоэнергетики и морского ветра.
МЭА также подчеркнуло, что возможность достичь нулевого уровня к 2050 году «не потеряна» для энергетического сектора в целом, но этот путь «узок» и требует беспрецедентных преобразований. Согласно дорожной карте, к 2035 году новые легковые автомобили с двигателями внутреннего сгорания не будут продаваться, а к 2040 году мировой электроэнергетический сектор уже достигнет нулевых выбросов. К этому же времени почти 90% электроэнергии будет вырабатывается из возобновляемых источников, при этом почти 70% придётся на ветровые и солнечные фотоэлементы.
О принципиальной нереализуемости данного сценария озеленения мировой энергетики рассказано в цикле статей научного обозревателя информационного портала Asia Times Джонатана Тенненбаума: «Осторожно! Байден хочет спасти планету», «Байден открывает эру зеленого империализма», «Байден, BlackRock и проблема климатического пузыря», «У климатического плана Байдена есть единственное — ядерное решение», «Солнечная и ветровая энергетика разрушат систему электроснабжения США» и «Калифорнийский хоррор зеленой энергетики может потопить Байдена».
Однако, по мнению МЭА, этот путь требует немедленного и массового развертывания всех доступных чистых технологий в ближайшем будущем. Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол так прокомментировал появление дорожной карты:
Президент COP26 Алок Шарма заявил следующее:
Майк Толен из OGUK добавил:
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