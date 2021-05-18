Ярославль, , 18:05 — REGNUM Ярославский межрайонный природоохранный прокурор подал иск к мэрии Ярославля из-за загрязнения Волги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Нефтяная пленка на Волге Yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM Росприроднадзор выявил загрязнение реки Волга нефтепродуктами в районе Ярославля. Источником загрязнения признана мэрия города как балансодержатель сети водоотведения. Как рассказали ИА REGNUM в Ярославском областном суде природоохранная прокуратура требует обязать городские власти провести инвентаризацию сети водоотведения и коллектора и организовать отведение сточных вод через городской промышленный ливневой коллектор на улице Полушкина роща в Ярославле.

Иск подан в Кировский районный суд Ярославля в конце апреля, первое заседание назначено на 24 мая 2021 года. В качестве третьих лиц на судебном процессе заявлены Росприроднадзор и муниципальное предприятие «РиОГС», которое отвечает за работу городских ливневок.

Читайте ранее в этом сюжете: Росприроднадзор выявил загрязнение Волги в Ярославле