Анкара, , 18:02 — REGNUM Инициативу председателя Генассамблеи ООН Волкана Бозкыра провести заседание по ситуации на границе Израиля и Палестины положительно оценил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передаёт 18 мая Haberturk.

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Комментируя обострение арабо-израильского конфликта, Чавушоглу обвинил США в необъективности: Вашингтон, отмечает турецкий дипломат, «приравнивает мучителя к жертве», поддерживая линию Израиля.

Упрекнув «мировое сообщество» в том, что оно якобы проявляет несправедливую сдержанность, он похвалил инициативу Бозкыра, прислушавшегося к запросам в защиту Палестины. Он добавил, что руководство Турции и военные республики являются «надеждой» для Палестины.

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