Москва, , 18:02 — REGNUM Соглашение о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств — участников Содружества независимых государств (СНГ) правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Соглашение обеспечивает в том числе формирование и совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе устойчивого механизма (порядка) финансирования, всестороннего согласованного обеспечения и развития Совместной (объединенной) системы связи при решении совместных задач с учетом приоритетного оснащения войск (сил) современными (перспективными) средствами (оборудованием) связи.

Реализацию направлений деятельности в рамках соглашения планируется осуществлять в рамках двусторонних соглашений, заключаемых с заинтересованными государствами — участниками СНГ.