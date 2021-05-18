Нью-Йорк, США, , 18:59 — REGNUM Эндрю Джулиани, сын бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и помощник экс-президента США Дональда Трампа, заявил во вторник, 18 мая, что будет баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк в 2022 году. Об этом сообщает Politico.

«Вместе мы вернем Нью-Йорк!» — написал политик в своем Twitter.

Джулиани предстоит побороться с нынешним губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо. На этот счет он заявил New York Post, что «это будет одно из самых эпичных противостояний в истории штата».

ИА REGNUM напоминает, Куомо в последнее время оказался замешан в череде скандалов. Несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, а федеральные власти США и прокуратура Бруклина начали расследование в отношении администрации Куомо, которую подозревают в сокрытии истинного числа жертв COVID-19. На этом фоне группа из 59 законодателей США потребовала от губернатора уйти в отставку, но тот отказался.