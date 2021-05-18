Саранск, , 18:00 — REGNUM В Мордовии на 19 мая объявлено оперативное предупреждение в связи с сохранением на территории республики аномально-жаркой погоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

Кроме того, на территории 12 районов республики, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сохраняется четвертый класс пожарной опасности в лесах.

В управлении напомнили, что с 17 апреля по 31 мая в регионе действует особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 по 20 мая 2021 года на территории Мордовии сохраняется опасное явление — аномально жаркая погода. Жителям рекомендовали постоянно проветривать помещения, пить больше воды, носить светлую одежду, обязательно — головной убор, при нахождении под прямыми солнечными лучами закрывать поверхность кожи максимально. Также спасатели призывают воздержаться от поездок на автомобиле в дневные часы.

Читайте также: В Мордовии сохранится аномальная жара