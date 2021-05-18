Москва, , 17:58 — REGNUM В РФ не будет наблюдаться агрессивного роста ставок по ипотеке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о том, что динамика ставок по ипотеке в РФ будет максимально консервативной.

«Я думаю, что Греф прав. Потому что по ипотеке сейчас продолжается субсидирование ставки банка за счет средств федерального бюджета. Эта программа продолжается, и соответственно она будет сдерживать рост ставки по ипотечным кредитам. Хотя полностью она его закрыть, конечно, не сможет. Поэтому рост ставки по ипотеке действительно будет консервативным и привязанным к условиям, которые задаются для получения субсидий коммерческим банкам. И агрессивного движения за рыночными слухами или за инфляцией мы не увидим. Ставка по ипотеке будет расти теми же темпами, что и ключевая ставка», — сказала Солянникова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов заявил, что в России рост спроса на недвижимость и ипотечные займы связан в первую очередь с кризисом экономики.

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