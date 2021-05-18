Москва, , 17:58 — REGNUM Законопроект о создании системы учета рекламы в интернете внес в Госдуму депутат Сергей Жигарев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Предполагается создание информационной системы учёта рекламы, которая будет обеспечивать автоматизацию процессов сбора и обработки информации о размещенной в интернете рекламе, учёта и хранения такой информации, обеспечения доступа к ней.

Полномочиями по созданию и ведению указанной информационной системы предлагается наделить Роскомнадзор.

В информационную систему учёта рекламы будет включаться информация о размещённой в сети рекламе, в том числе сведения о рекламодателях и рекламораспространителях, операторах рекламных систем, рекламных посредниках.

Состав информации, подлежащей включению в информационную систему учёта рекламы, определяется правительством страны, следует из документа.

Для отбора оператора рекламных данных Роскомнадзором будет создана комиссия.