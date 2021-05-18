Архангельск, , 17:54 — REGNUM В Архангельской области за месяц от COVID-19 скончались более ста человек. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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Напомним, 20 апреля в регионе было зарегистрировано 1088 летальных исходов от коронавирусной инфекции

«По состоянию на 18 мая в Архангельской области с начала пандемии от COVID-19 скончались 1 194 человека», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области было выявлено 54 носителя коронавируса. Более двух тысяч ковид-пациентов находятся на лечении.