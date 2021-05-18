Киев, , 17:54 — REGNUM Верховная рада Украины на внеочередном заседании 18 мая уволила министра экономики Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия, ранее написавших заявления об отставке по собственному желанию.

За отставку Петрашко проголосовали 280 депутатов при 226 необходимых, за отставку Криклия — 284 парламентария, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее в партии «Слуга народа» заявили, что основанием для отставки Криклия стали отдельные кризисы в работе министерства, но главным образом — проблемы в госкомпании-операторе железных дорог «Укрзализныця». Официальной причиной увольнения министра экономики назвали неэффективную работу — в частности, слабую поддержку бизнеса в период локдауна.

Также напомним, что партия Зеленского уже согласовала кандидатов на вакантные министерские должности. Голосование за их назначение предварительно ожидается в четверг, 20 мая.