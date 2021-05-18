Вашингтон, , 17:53 — REGNUM С территории Афганистана выведено от 13 до 20% американских войск, сообщает 18 мая Центральное командование Вооруженных сил США на своем официальном сайте.

«По оценкам Центрального командования, мы выполнили от 13 до 20% всего процесса вывода», — указано в сообщении.

Напомним, нынешнее правительство Афганистана заявляет, что после вывода из страны войск США и их сателлитов вероятна широкомасштабная гражданская война в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон заявляет, что с 1 мая до 11 сентября 2021 года из Афганистана будут выведены все войска США в координации с их союзниками.

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