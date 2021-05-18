Казань, , 17:52 — REGNUM Праймериз — важная процедура, считает заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) Андрей Большаков.

«Надеюсь, что к практике праймериз придут все, как минимум, парламентские партии в России. Пока это невозможно, прежде всего, в финансовом плане. Думаю, что в следующем избирательном цикле СР, ЛДПР, КПРФ сменят своих возрастных лидеров и праймериз обязательно будут», — заявил эксперт.

«Если говорить о праймериз в партии «Единая Россия», то, безусловно, надо приветствовать расширенный круг участников, возможность принимать в них участие беспартийных, молодежи, выявлять новых людей, способных к политической деятельности. Внутрипартийная конкуренция — это очень важно для демократизации институтов партийной системы. С каждым годом конкуренция на праймериз возрастает, появляются молодые люди, которые раньше проявили себя в волонтёрстве, благотворительности», — отметил Андрей Большаков.

«Есть ещё один важный для «Единой России» аспект — это сплачивание своего ядерного электората. В последнее время партия партия потеряла достаточно много процентов в общероссийских рейтингах. Праймериз — это попытка увеличить узнаемость партийных инициатив и социальных программ среди населения. Надеюсь, что через несколько лет мы придём к тому, что процедура первичных выборов будет прописана в качестве обязательной для любой официально зарегистрированной партии. Съезды, конференции — это важно, но достойной внутрипартийной конкуренции они не обеспечивают», — заключил свой комментарий эксперт.

В свою очередь доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров отмечает, что предварительное голосование это отличный механизм мобилизации электората партии, проверка «боем» готовность партийных механизмов и инструментов.

«Высокий интерес говорит о том, что ядро сторонников партии в едином строю готовы сформулировать свои предпочтения, в жарких дебатах отобрать лучших кандидатов, предложить свежие идеи и решения острых социальных проблем. Наконец, предварительное голосование говорит о внутреннем демократическом устройстве партии, где каждому даётся возможность высказаться и побороться за продвижение вперёд в политической гонке», — подчеркнул он в своем комментарии.