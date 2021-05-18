Петрозаводск, , 17:56 — REGNUM Глава Республики Карелия отчитался о своих доходах в 2020 году. За первый пандемийный год Артур Парфенчиков смог заработать чуть более 11,4 млн рублей, причем часть этой суммы была получена им за сдачу квартиры, свидетельствует опубликованная декларация о доходах и имуществе на сайте администрации региона.

Согласно документу, в общей (совместной) собственности главы республики находится земельный участок в 700 кв.м., дача в 50 кв.м., а также две квартиры в индивидуальной собственности, площадью в 102,9 и 159,3 кв.м. Кроме того, в пользовании у Парфенчикова значится помещение в 85,4 кв.м.

За 2020 год глава Карелии заработал 11 466 715,39 рублей, в том числе за счет сдачи квартиры в аренду — 3,8 млн рублей. Таким образом Артур Парфенчиков смог увеличить свои доходы по сравнению с 2019 годом почти в 1,5 раза (9,9 млн рублей в 2019 г. — прим. ред.).