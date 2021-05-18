Минск, , 17:51 — REGNUM «Мы все люди. И, естественно, у каждого есть дети, внуки и прочие. И наши недруги в том числе должны понимать, что таким образом дестабилизировать страну не получится», — заявил 18 мая Александр Лукашенко, комментируя реакцию на разоблачённый заговор против себя — «мятеж в форме блицкрига».

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По логике Лукашенко, в случае его убийства белорусскую стабильность спасёт совбез с расширенными полномочиями — это предусмотрено новым президентским декретом. «Это не значит, что мы его задействуем однозначно. Только при одном случае — при покушении и гибели президента. Только!», — пояснил он.

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«Но стабилизация будет зависеть от выборов нового президента. И вот этот вопрос должен решаться при участии губернаторов. Как и, возможно, другие, которые вы вынесете на заседание Совбеза. Без губернаторов мы не решим ни один вопрос в стране. Поэтому они с правом голоса, как и все члены Совета Безопасности. И будут голосовать по главному вопросу — когда, в какие сроки будут проведены выборы нового президента. Они должны быть к этому причастны», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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«Ни в коем случае не расслабляться! Я и так понимаю, вижу, что молодцы, контролируете, смотрите за ситуацией, по главным вопросам реагируете как следует. Но вы должны четко отдавать себе отчет, что против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы. Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними. И нам надо выстоять. И мы выстоим, если мы не расслабимся. Потому что на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей», — уверен Лукашенко.Ранее на эту тему: Белоруссия: борьба с «российским заговором» в стране победившей коррупции

Комментируя подавление массовых протестов против фальсификации президентских выборов 2020 года и государственного терроризма, он сказал: «Тот мятеж в форме блицкрига мы преодолели — как и многие последующие этапы. Уверен, преодолеем и все остальные трудности. При этом надо помнить, что главное для нас — экономика».