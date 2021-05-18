Тверь, , 17:47 — REGNUM Новая транспортная модель начнёт работу в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях Тверской области в июле. Всего на этих территориях планируется запустить 103 автобусных маршрута и 110 новых автобусов «Транспорта Верхневолжья». Вопрос внедрения новой модели пассажирских перевозок обсуждался 18 мая на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«3 июля начинает работать новая транспортная модель в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах. Будем и далее расширять географию перевозок. Планируем внедрять новую систему в Конаково, Вышнем Волочке и Торжке, повышать качество услуг в этом секторе», — сообщил журналистам Игорь Руденя.

Всего на территории четырёх агломераций будет действовать 103 маршрута, из них 74 пригородных и 29 городских. На линии будет выпущено 110 новых автобусов. Помимо изменения транспортной ситуации, будет создано дополнительно 340 рабочих мест для жителей региона, в том числе 240 — для водителей.

Губернатор дал поручение обеспечить все автобусы пригородного сообщения ремнями безопасности. Также во всех автобусах, оформленных в едином стиле, будут установлены системы видеонаблюдения, ГЛОНАСС, климат-контроля, безналичной оплаты проезда, медиапанели.

Как напоминает ИА REGNUM, новая модель пассажирских перевозок, инициированная губернатором Игорем Руденей, начала действовать в Твери и Калининском районе с 3 февраля 2020 года. Регион одним из первых в стране приступил к комплексной модернизации пассажирского транспорта в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. На данный момент в в тверской агломерации действует 85 маршрутов, на них курсирует более 470 единиц подвижного состава. Опыт Тверской области по внедрению новой системы пассажирских перевозок масштабируется в регионах России.