Архангельск, , 17:46 — REGNUM В Архангельской области полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 77 471 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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По данным ведомства, еще 104 006 жителей региона прошли первый этап вакцинации. План по вакцинации в регионе выполнен почти на 23%.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Архангельской области намерены выполнить план по вакцинации населения от коронавируса к 5 октября.