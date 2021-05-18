Подгорица, , 17:45 — REGNUM Балканским странам грозит стать колонией Китая, как в экономическом, так и в политическом смыслах. Такое мнение высказали профессов Марьян Гюровски, проректор проректор Климент Охридски — Битола во время онлайн-дискуссии на тему «Стратегия Китая для Западных Балкан — от экономических до политических последствий».

Обсуждение проходило онлайн на платформе Zoom, организованной офисом Фонда Конрада Аденауэра в Северной Македонии в сотрудничестве с офисом Фонда Конрада Аденауэра в Черногории.

«Мы являемся свидетелями реализации стратегии» мягкой силы «, которая в основном применяется в этой части Западных Балкан. Официальный визит министра обороны Китая в страны Западных Балкан является подтверждением высокого интереса Китая к этой части Европы. По мнению многих наблюдателей, Китайская Народная Республика хочет превратить капитал противостояния пандемии в политический, следуя своим геополитическим интересам в этой части Юго-Восточной Европы», — сказал Гюровски.

По его словам, вызывает беспокойство тот факт, что 70 процентов строительства дорожной инфраструктуры на Западных Балканах финансируется китайскими банками.

«Официальный Пекин требует, конфискует объекты, построенные на китайские деньги, которые страна-должник не может вернуть, здесь суверенитет государства находится под угрозой. Поэтому необходимо вовлечь неправительственный сектор и СМИ в процесс прозрачности и найти механизмы для более тщательного мониторинга процесса финансирования этих инвестиций китайскими банками», — сказал Гюровски, добавив, что ЕС и США должны занять проактивную позицию.

Официальный представитель Фонда Конрада Аденауэра в Сербии и Черногории Норберт Бекман-Диркес в свою очередьсказал, что не следует рассматривать Китай как угрозу или опасность.

«Китай — это мировая держава и имеет свои интересы на Западных Балканах, даже в ЕС, и преследует эти интересы», — сказал Бекманн-Диркес, подчеркнув, что Китай является важным торговым партнером для Западных Балкан.