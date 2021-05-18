Иерусалим, , 17:44 — REGNUM На Западном берегу реки Иордан в районе города Рамаллах произошла перестрелка, сообщает 18 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Получена информация о стрельбе в районе Рамаллах», — указано в сообщении пресс-службы.

Подробности инцидента не сообщаются.

По данным ряда СМИ, на въезде в палестинский город Рамаллах произошла перестрелка между палестинцами и израильскими военными.

По неофициальной информации, в результате перестрелки были ранены двое израильских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая продолжается очередное обострение палестинско-израильского противостояния. С обеих сторон погибло более 200 человек, число раненых приближается к тысяче.

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