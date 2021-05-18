Душанбе, , 17:44 — REGNUM Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Душанбе, передаёт 18 мая корреспондент ИА REGNUM.

Самолёт, на котором прилетел глава МИД РФ, сел в международном аэропорту столицы Таджикистана. Визит продлится два дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане планируется встреча Лаврова с руководством республики. Глава МИД РФ примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

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