Душанбе, 18 мая 2021, 17:44 — REGNUM Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Душанбе, передаёт 18 мая корреспондент ИА REGNUM.
Самолёт, на котором прилетел глава МИД РФ, сел в международном аэропорту столицы Таджикистана. Визит продлится два дня.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане планируется встреча Лаврова с руководством республики. Глава МИД РФ примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
Читайте ранее в этом сюжете: Готовится визит Лаврова в Таджикистан