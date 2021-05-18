Бразилиа, , 17:42 — REGNUM После сильных дождей реки в регионе Бразильской Амазонии вышли из берегов, затопив маленькие города и поставив под удар территории, пострадавшие от COVID-19. Об этом 18 мая сообщает BBC.

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В бразильском штате Амазонас оказались затоплены 52 из 62 городов, а 25 ввели чрезвычайное положение. Около 410 тыс. человек пострадали, сообщают местные правоохранительные органы. В одном городе Манаус были затоплены 4200 домов.

Город Анама, где проживают примерно 12 700 человек, был полностью затоплен рекой Солимойнс. Лодки и каноэ стали единственным средством передвижения, на котором стало возможным передвигаться по так называемой «Амазонской Венеции».

ИА REGNUM напоминает, как минимум 130 тысяч человек пострадали в результате наводнения, которое произошло в бразильском штате Акри. Об этом 21 февраля сообщило издание Brasil 247.

Река Акри поднялась почти на два метра, под водой оказалось 90% территории города Тараука.