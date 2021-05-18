Баку, , 17:40 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что военно-техническое сотрудничество с Белоруссией находится на очень хорошем уровне, и приветствует участие белорусской стороны в освоении недавно занятых азербайджанской армией территорий Нагорного Карабаха. Об этом он заявил 18 мая, принимая принял делегацию минобороны Белоруссии во главе с министром Виктором Хрениным.

Алиев сообщил белорусской делегации: «У нас все хорошо по всем направлениям. Это подтвердил недавний визит президента Александра Григорьевича Лукашенко в Азербайджан. Мы с ним очень подробно поговорили, провели переговоры по широкой повестке дня двусторонних отношений, а также обсудили вопросы военно-технического сотрудничества между нашими странами, которые имеют давнюю историю. Мы намерены продолжить сотрудничество в этом направлении, как и во всех других сферах. Потому что сегодня Белоруссия и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия и сотрудничества. Я пригласил белорусские компании принять участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Позже я покажу вам фотографии, сделанные в этих местах. Они ясно показывают уровень вандализма и разрушений на нашей земле, которая находится под оккупацией почти 30 лет.

«Насколько мне известно, интерес к участию в этих вопросах уже есть. В ближайшее время в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита президента, Белоруссию посетит делегация во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана. Однако мы продолжим активно сотрудничать и поддерживать друг друга во всех остальных сферах. Как я уже сказал, военное, военно-техническое сотрудничество между нашими странами имеет давнюю историю и дает очень хорошие результаты», — цитирует Алиева минобороны Азербайджана.

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Виктор Хренин предал президенту Азербайджана приветствие от белорусского коллеги, отметив, «что у нас хорошее и красивое взаимодействие и сотрудничество».

«Как сказал глава нашего государства, Азербайджан нашел надежную опору в Центральной Европе в лице Белоруссии, а Белоруссия нашла надежного друга на Кавказе в лице Азербайджана. Как сказал президент, у нас прекрасное сотрудничество. Могу сказать, что он очень этим гордится. Азербайджан — наш традиционный друг и союзник, и он всегда играл важную роль как в региональной, так и в международной политике. От себя и от имени Республики Беларусь я хотел бы поблагодарить вас за вашу поддержку нас во всем мире и за вашу политическую поддержку. г-н президент, мы также приветствуем достигнутые вами договоренности о приостановлении военных действий в нагорно-карабахском регионе. Мы просто уверены, что под вашим мудрым руководством это станет хорошей основой для дальнейшего развития региона и укрепления мира в вашей стране», — добавил министр обороны Белоруссии.