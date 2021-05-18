Челябинск, , 17:39 — REGNUM В Челябинской области 28-летнему гражданину предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, по причине которого погибла женщина, а ребёнок получил тяжёлые травмы. Об этом сообщает областное управление СКР.

Трагедия произошла днём 6 октября 2020 года. Гражданин управлял автомашиной, будучи в пьяном виде. На трассе Челябинск — Уфа он столкнулся с грузовиком. Погибла его пассажирка, а четырёхлетняя дочь женщины получила тяжёлые травмы.

Расследование уголовного дела уже подходит к концу, добавили в СКР.