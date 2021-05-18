Иерусалим, , 17:35 — REGNUM Израильским силовикам необходимо время на ликвидацию угрозы со стороны сектора Газа (Палестина), пишет 18 мая The Times of Israel.

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Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с местными властями на юге Израия.

Нетаньяху «Операция [против боевиков] будет продолжаться ещё не менее нескольких дней».

Он добавил, что по истечение этого срока любая атака со стороны боевиков закончится жёстким ответом со стороны Армии обороны Израиля.

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