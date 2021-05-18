Иерусалим, 18 мая 2021, 17:35 — REGNUM Израильским силовикам необходимо время на ликвидацию угрозы со стороны сектора Газа (Палестина), пишет 18 мая The Times of Israel.
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Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с местными властями на юге Израия.
Он добавил, что по истечение этого срока любая атака со стороны боевиков закончится жёстким ответом со стороны Армии обороны Израиля.
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