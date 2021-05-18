Воронеж, 18 мая 2021, 17:35 — REGNUM Несколько выброшенных ящиков с просроченными вакцинами от туберкулёза обнаружили жители в Новой Усмани Воронежской области. Фотографии выброшенных медикаментов опубликовал пользователь сообщества «Новая Усмань сегодня» в соцсети «ВКонтакте» 16 мая
«За Южным свалка просроченных прививок от туберкулёза», — говорится в комментарии к фотографиям.
«Администрация, уважаемые, наведите порядок, по номеру партии отследите и примерно накажите. Ну сделайте настоящее дело», — призвали пользователи ответственных лиц.
Комментаторы призвали автора поста обратиться в Роспотребнадзор с указанием точного места свалки из медикаментов, предположив, что привезти ящики могли из любого региона.