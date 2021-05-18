Москва, , 17:32 — REGNUM Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над нейтральными водами Баренцева моря, сообщает 18 мая пресс-служба Минобороны РФ.

Патрулирование проводилось в течение семи часов. Ракетоносцы сопровождались дальними истребителями-перехватчиками МиГ-31 Северного флота.

Подчеркивается, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России «выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Стоит отметить, что в тот же день российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС провели пятичасовое патрулирование в небе над Черным морем.

Справка ИА REGNUM: стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС являются воздушной составляющей российских ядерных сил сдерживания. На своем борту они способны нести как ядерные, так и обычные ракеты и авиабомбы различных типов.

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