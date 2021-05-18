Великий Новгород, , 17:51 — REGNUM Следователем следственного отдела по городу Великий Новгород СУ СК России по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинение смерти по неосторожности троим своим детям. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Пожар, в котором погибли дети в возрасте от трех до пяти лет, произошел ранним утром 2 января 2021 года в одной из квартир дома 34/2 на улице Зелинского в Великом Новгороде. Оперативным службам о возгорании сообщили соседи. Прибывшие на место происшествия пожарные не смогли спасти малышей.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Отметим, как ранее сообщала объединенная пресс-служба судов Новгородской области, в причинении смерти по неосторожности детям обвиняется их 32-летняя мать Катерина Морозова. Во время избрания женщине меры пресечения было установлено, что в день трагедия она была пьяна, кроме того, у обвиняемой отсутствуют прочные социальные связи, нет работы, характеризуется Морозова неудовлетворительно. Со слов соседей злоупотребляет спиртными напитками, оставляла детей без присмотра.

Добавим, что Морозова обвиняется в совершении преступления средней тяжести, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на тот же срок.