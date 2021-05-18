Тюмень, 18 мая, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В Тюменской области 18 мая действует 22 лесных пожара, из них семь локализовано. Об этом сообщает руководитель департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

В ликвидации огня задействовано более 900 человек. Это сотрудники Тюменской авиабазы, парашютно-десантных служб федеральной Авиалесоохраны, Свердловской области, ХМАО, а также работники «Ямалспаса».

"В Уральском федеральном округе достаточно сил и средств для тушения природных пожаров. Однако в связи с чрезвычайной ситуацией в лесах Тюменской области я считаю необходимым использование дополнительных мер: привлекать к борьбе с огнем арендаторов, добровольцев и всех желающих», — отметил Сергей Сандаков.