Варшава, , 17:30 — REGNUM Сотрудники Агентства маркетинговых исследований UCE Research провели опрос среди населения Польши, в ходе которого выяснили отношение польского общества к разным моделям налогообложения — прогрессивному и пропорциональному. Результаты исследования опубликованы на портале Мoney.pl.

Так, выяснилось, что 56,6% опрошенных выступают за прогрессивную систему налогообложения (рост налоговой ставки для граждан по мере роста их доходов). Из них 24,3% выступили однозначно за такую модель, а 32,3% — скорее за неё.

За пропорциональную систему (неизменность налоговой ставки при росте или сокращении доходов граждан), которая в настоящий момент действует в Польше, высказались всего 26,1% опрошенных. Из них однозначную поддержку ей выразило 13,8% респондентов, а 12,3% выступили скорее за неё, чем против. Остальные не смогли дать однозначный ответ на заданный вопрос.

В исследовании приняли участие 890 взрослых жителей Польши. Опрос в стране был проведен 13 — 14 мая.