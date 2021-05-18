Владикавказ, , 17:27 — REGNUM В Северной Осетии примут детей на отдых в период летних каникул в 2021 году 82 организации. Их заполняемость не должна при этом превышать 75%. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социального развития республики Анджела Мамаева.По её словам, эти меры ограничения будут предприняты в соответствии с требованиями санитарного ведомства. Помимо этого, перед открытием каждой лагерной смены в детских оздоровительных организациях должна проводиться генеральная уборка.

При возможном осложнении эпидситуации из-за коронавируса в каждом лагере должны быть разработаны схемы оказания медицинской помощи и маршрутизации больных. Кроме того, во всех лагерях необходимо создать резервный коечный фонд для организации обсервации, сообщила замминистра.

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