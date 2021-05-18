Новосибирск, , 17:25 — REGNUM Сразу в нескольких районах Новосибирской области прошёл град. Об этом сообщили подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

"В Новосибирской области несколько населённых пунктов засыпало градом. Дождь с градом в сопровождении порывистого ветра прошёл по Коченёвскому и Чановскому районам. Льдины, доходящие размером с перепелиное яйцо, побили теплицы и посадки», — говорится в сообщении.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 18 мая, в Новосибирской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди. А 20 и 22 мая при прояснениях по региону ожидаются заморозки до — 3 °C.